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  4. Публика его приняла. A Bola высоко оценила игру Трубина в матче с Порту
Португалия
30 сентября 2023, 10:42 |
1530
0

Публика его приняла. A Bola высоко оценила игру Трубина в матче с Порту

Ведущее португальское спортивное издание – об украинском вратаре «Бенфики»

30 сентября 2023, 10:42 |
1530
0
Публика его приняла. A Bola высоко оценила игру Трубина в матче с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Ведущее португальское спортивное издание «A Bola» высоко оценило игру украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в матче против «Порту» в чемпионате Португалии, поставив ему оценку 7 баллов.

«Если украинцу была нужна хорошая игра для того, чтобы обрести уверенность, то Классико дало ему это вдвойне. Надежно в воздухе, на выходах (помешал Тареми забить на 29-й минуте) и на линии ворот, отразив мощный удар Пепе на 40-й минуте. В первом тайме, в котором у «Бенфики» было много бессмысленных отрезков, именно Трубин дал команде самообладание, необходимое для того, чтобы собраться. Овации на 93-й минуте после удара головой Тареми означают, что публика его приняла», – прокомментировало издание свою оценку.

Напомним, что «Бенфика» одержала минимальную победу над «Порту» со счетом 1:0.

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Бенфика Порту Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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