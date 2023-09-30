В субботу, 30 сентября, состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и черкасский ЛНЗ.

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-каналt «Вереса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – ЛНЗ.