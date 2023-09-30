Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 02:21 | Обновлено 30 сентября 2023, 02:30
14
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ

В Ровно состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги

30 сентября 2023, 02:21 | Обновлено 30 сентября 2023, 02:30
14
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ
НК Верес

В субботу, 30 сентября, состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и черкасский ЛНЗ.

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-каналt «Вереса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – ЛНЗ.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Верес – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Теннис | 29 сентября 2023, 12:29 3
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио

Джессика Пегула уничтожила на корте Дарью Касаткину

С рф играть не будем. Румыния присоединилась к бойкоту юниорских сборных рф
Футбол | 29 сентября 2023, 21:07 8
С рф играть не будем. Румыния присоединилась к бойкоту юниорских сборных рф
С рф играть не будем. Румыния присоединилась к бойкоту юниорских сборных рф

На заседании исполкома Федерации футбола Румынии принято решение

Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Бокс | 29.09.2023, 07:15
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Бокс | 29.09.2023, 18:19
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
ВИДЕО. Ассист и автогол. 7 лет назад Ямал выводил Серхио Рамоса на игру
Футбол | 30.09.2023, 01:35
ВИДЕО. Ассист и автогол. 7 лет назад Ямал выводил Серхио Рамоса на игру
ВИДЕО. Ассист и автогол. 7 лет назад Ямал выводил Серхио Рамоса на игру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
28.09.2023, 09:59 23
Футбол
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
28.09.2023, 14:59
Теннис
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
29.09.2023, 15:44 16
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 18
Футбол
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
28.09.2023, 04:35 1
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
28.09.2023, 11:48 13
Футбол
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
29.09.2023, 06:43 21
Футбол
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
28.09.2023, 16:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем