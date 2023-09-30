Украина. Премьер лига30 сентября 2023, 02:08 | Обновлено 30 сентября 2023, 02:30
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Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 сентября в 15:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги
30 сентября 2023, 02:08 | Обновлено 30 сентября 2023, 02:30
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В субботу, 30 сентября, состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и черкасский ЛНЗ.
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-каналt «Вереса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – ЛНЗ.
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