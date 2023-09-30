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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 02:08 | Обновлено 30 сентября 2023, 02:30
27
0

Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 сентября в 15:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2023, 02:08 | Обновлено 30 сентября 2023, 02:30
27
0
Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ Черкассы

В субботу, 30 сентября, состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и черкасский ЛНЗ.

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-каналt «Вереса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – ЛНЗ.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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