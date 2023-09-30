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Португалия
30 сентября 2023, 01:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 02:24
254
0

Первый сухой матч. Трубин получил высокую оценку за матч Бенфики с Порту

Анатолию поставили 7.5, это второй показатель среди лучших в матче

30 сентября 2023, 01:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 02:24
254
0
Первый сухой матч. Трубин получил высокую оценку за матч Бенфики с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Порту» (1:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил ворота сухими, впервые за команду «орлов». Украинец в одном из эпизодов сделал суперсейв.

Веб-портал WhoScored поставил Анатолию оценку 7.5, это второй показатель среди лучших в матче. Трубин провел за «Бенфику» 4 матча, в которых пропустил 4 мяча.

Единственный в матче гол забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте, его оценка – тоже 7.5. Самую высокую оценку получил защитник Александер Ба (7.6).

«Бенфика» вышла в лидеры в турнирной таблице, набрав 18 очков после 7 матчей.

Чемпионат Португалии

7-й тур, 29 сентября

Бенфика – Порту – 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Оценки WhoScored за матч

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Источник Sport.ua
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