Первый сухой матч. Трубин получил высокую оценку за матч Бенфики с Порту
Анатолию поставили 7.5, это второй показатель среди лучших в матче
29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Порту» (1:0).
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил ворота сухими, впервые за команду «орлов». Украинец в одном из эпизодов сделал суперсейв.
Веб-портал WhoScored поставил Анатолию оценку 7.5, это второй показатель среди лучших в матче. Трубин провел за «Бенфику» 4 матча, в которых пропустил 4 мяча.
Единственный в матче гол забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте, его оценка – тоже 7.5. Самую высокую оценку получил защитник Александер Ба (7.6).
«Бенфика» вышла в лидеры в турнирной таблице, набрав 18 очков после 7 матчей.
Чемпионат Португалии
7-й тур, 29 сентября
Бенфика – Порту – 1:0
Гол: Ди Мария, 68
Оценки WhoScored за матч
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