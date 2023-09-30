Франция30 сентября 2023, 00:26 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:12
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Страсбург уступил Лансу. Соболь снова остался в запасе
Состоялся стартовый матч 7-го тура Лиги 1
30 сентября 2023, 00:26 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:12
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Сегодня, 29 сентября, в 7-м туре чемпионата Франции по футболу «Страсбург» на домашнем поле принимал «Ланс».
Хозяева минимально уступили со счетом 0:1. Автором единственного гола в матче стал молодой нападающий «Ланса» Эли Вахи, забивший на 16-й минуте.
Украинский защитник Эдуард Соболь в очередной раз остался на скамье запасных «Страсбурга» и на поле не вышел. Соболь в этом сезоне не отыграл пока ни минуты.
Лига 1. 7-й тур, 29 сентября.
Страсбург – Ланс – 0:1
Гол: Вахи, 16.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.
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