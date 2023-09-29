Боруссия Дортмунд в меньшинстве победила Хоффенхайм

Сегодня, 29 сентября, в 6-м туре чемпионата Германии по футболу «Хоффенхайм» на домашнем поле принимал «Боруссию Дортмунд».

Серебряный призер прошлого розыгрыша Бундеслиги открыл счет на 18-й минуте матча усилиями Никласа Фуллькруга, но через семь минут хозяевам поля удалось отыграться, отметился Андрей Крамарич.

Еще до перерыва дортмундцы снова вышли вперед благодаря точному удару легенды клуба Марко Ройса. На 71-й минуте гости остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Рами Бенсебаини, но в итоге смогли удержать победный результат и забить еще раз, результативный удар на счету Рюэрсона.

Бундеслига. 6-й тур. 29 сентября

Хоффенхайм – Боруссия Д – 1:2

Голы: Крамарич, 25 – Фуллькруг, 18, Ройс, 45+3, Рюэрсон, 90+5.



Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс (Бисхоф, 84), Кабак, Гриллич, Премель (Бериша, 68), Штах, Бебу, Крамарич (Бекер, 87), Байер (Юстван, 84), Сков (Бюльтер, 68).



Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс (Вольф, 80), Брандт (Адейеми, 64), Озджан, Нмеча (Джан, 69), Мален (Зюле, 80), Фуллькруг (Аллер, 80).



Удары (в створ): 15 (5) – 6 (5)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 0 – 2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.