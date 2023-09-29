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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
29.09.2023 21:30 – FT 1 : 3
Боруссия Д
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Германия
29 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:14
106
0

Боруссия Дортмунд в меньшинстве победила Хоффенхайм

Состоялся стартовый матч 6-го тура Бундеслиги

29 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:14
106
0
Боруссия Дортмунд в меньшинстве победила Хоффенхайм
ФК Боруссия Д.

Сегодня, 29 сентября, в 6-м туре чемпионата Германии по футболу «Хоффенхайм» на домашнем поле принимал «Боруссию Дортмунд».

Серебряный призер прошлого розыгрыша Бундеслиги открыл счет на 18-й минуте матча усилиями Никласа Фуллькруга, но через семь минут хозяевам поля удалось отыграться, отметился Андрей Крамарич.

Еще до перерыва дортмундцы снова вышли вперед благодаря точному удару легенды клуба Марко Ройса. На 71-й минуте гости остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Рами Бенсебаини, но в итоге смогли удержать победный результат и забить еще раз, результативный удар на счету Рюэрсона.

Бундеслига. 6-й тур. 29 сентября

Хоффенхайм – Боруссия Д – 1:2

Голы: Крамарич, 25 – Фуллькруг, 18, Ройс, 45+3, Рюэрсон, 90+5.

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс (Бисхоф, 84), Кабак, Гриллич, Премель (Бериша, 68), Штах, Бебу, Крамарич (Бекер, 87), Байер (Юстван, 84), Сков (Бюльтер, 68).

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс (Вольф, 80), Брандт (Адейеми, 64), Озджан, Нмеча (Джан, 69), Мален (Зюле, 80), Фуллькруг (Аллер, 80).

Удары (в створ): 15 (5) – 6 (5)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 0 – 2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Рюэрсон (Боруссия Д).
71’
Рами Бенсебаини (Боруссия Д) получает красную карточку.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Хоффенхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Никлас Фуллкруг Марко Ройс Андрей Крамарич
Источник Sport.ua
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