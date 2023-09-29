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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 22:18 |
150
2

Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 сентября в 17:00 поединок 9-го тура Украинской Премьер-Лиги

29 сентября 2023, 22:18 |
150
2
Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 30 сентября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Ворскла». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Ворскла»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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