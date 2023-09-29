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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:19
255
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги

29 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:19
255
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
ФК Шахтер

В субботу, 30 сентября, пройдет матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Ворскла».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 17.00.

«Шахтер» – «Ворскла» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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