Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 30 сентября, пройдет матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Ворскла».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 17.00.
«Шахтер» – «Ворскла» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.
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