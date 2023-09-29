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Кубок Украины
29 сентября 2023, 22:03 |
1286
0

Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров

«Шахтер» является безоговорочным фаворитом на титул

29 сентября 2023, 22:03 |
1286
0
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Кубок Украины

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» является безоговорочным фаворитом на победу в Кубке Украины 2023/24 по мнению букмекеров.

Поставить на титул «горняков» можно с коэффициентом 1.35. Следующая команда, шансы которой еще реальны – «Полесье» (6.50).

Интересно, что перед матчами 1/8 финала Кубка вторым фаворитом на победу в турнире являлось киевское «Динамо» – 2.25. Однакое «бело-синие» сенсационно вылетели от «Оболони», проиграв в киевском дерби со счетом 0:1.

Уже известны 7 из 8 команд, которые сыграют в четвертьфинале Кубка Украины 2023/24. 12 октября состоится последний матч 1/8 финала: «ФСК Мариуполь» – «Заря». Сейчас на победу луганчан в турнире можно поставить с коэффициентом 10.00, но стоит предположить, что при победе над «ФСК Мариуполь» именно «мужики» станут вторыми фаворитами на чемпионство.

Фавориты на победу в Кубке Украины 2023/24 по мнению букмекеров:

  • Шахтер – 1.35
  • Полесье – 6.50
  • Черноморец – 8.00
  • Заря – 10.00
  • Ворскла – 12.00
  • Александрия – 15.00
  • Оболонь – 15.00
  • Виктория Суммы – 30.00
  • ФСК Мариуполь – 75.00

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Источник Sport.ua
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