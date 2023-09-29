Томислав РОГИЧ: «Когда Луческу просыпается, он думает о футболе»

Экс-тренер вратарей «Шахтера» Томислав Рогич рассказал о том, как себя ведет действующий главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в повседневной жизни.

– В чем особенность Мирчи Луческу?

– Мирча – второй в истории наставник по достижениям. Когда просыпается, то думает о футболе. За завтраком, обедом, ужином говорит о футболе. В ресторане можно говорить об автомобилях, семье, но он всегда говорит о футболе. Он 24 часа думает о футболе.

– Как вы охарактеризуете Мистера?

– Одну вещь никогда не могу забыть. Во время обеда на тарелке у Мирчи остался маленький кусочек еды. Возможно, размером в полпальца. Я хотел взять тарелку у Мистера и поставить на места для мытья посуды. Он отвел мою руку. «Томо, нужно все доесть. Когда я был маленьким, то был голодным. Никогда не должно оставаться остатков пищи».

Сейчас люди из мира футбола зарабатывают большие деньги, но никогда не следует отказываться от своих принципов. Всегда нужно оставаться человеком и проявлять уважение к маленьким вещам.