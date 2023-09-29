Обошлось без травмы крестов. Назаренко понадобится от 2 месяцев на лечение

Стало известно, насколько серьезную травму получил полузащитник «Полесья» Александр Назаренко.

Хавбек травмировал колено во время матча 1/8 финала Кубка Украины против СК «Днепр-1» (1:1, пен. 5:4).

Как сообщил клуб «Полесье», после обследования и комплекса медицинских процедур стало известно, что Александр избежал травмы крестообразных связок.

Хавбеку «Полесья» поставили окончательный диагноз – перелом кости коленного сустава.

По прогнозам врачей, Назаренко может потребоваться от 2 месяцев на лечение.