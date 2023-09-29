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  4. Обошлось без травмы крестов. Назаренко понадобится от 2 месяцев на лечение
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:29
458
1

Обошлось без травмы крестов. Назаренко понадобится от 2 месяцев на лечение

Хавбеку «Полесья» поставили диагноз – перелом кости коленного сустава

29 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:29
458
1
Обошлось без травмы крестов. Назаренко понадобится от 2 месяцев на лечение
Кадр из трансляции

Стало известно, насколько серьезную травму получил полузащитник «Полесья» Александр Назаренко.

Хавбек травмировал колено во время матча 1/8 финала Кубка Украины против СК «Днепр-1» (1:1, пен. 5:4).

Как сообщил клуб «Полесье», после обследования и комплекса медицинских процедур стало известно, что Александр избежал травмы крестообразных связок.

Хавбеку «Полесья» поставили окончательный диагноз – перелом кости коленного сустава.

По прогнозам врачей, Назаренко может потребоваться от 2 месяцев на лечение.

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Александр Назаренко Полесье Житомир травма травма колена перелом
Источник ФК Полесье
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