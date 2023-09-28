Врач: скорее всего, Назаренко повредил кресты и выбыл на 7–9 месяцев

Футбольный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о возможных последствиях травмы колена у хавбека «Полесья» Александра Назаренко, которую он получил в матче 1/8 финала против «Дніпра-1» (1:1, пен. 5:4):

«Игрок «Полесья» пытался совершить подкат, а зарыл ногой в газон. В результате зарыва шипов в газон – движение тела резко остановилось, а колено игрока испытало значительное переразгибание.

Переразгибание в коленном суставе является типичным механизмом травмы крестов. Часто рвется передняя крестообразная связка, а иногда – и задняя.

Реакция игрока красноречива. Скорее всего дело закончится повреждением крестов и вылетом из футбола на 7–9 месяцев.

Иногда, если игроки имеют выраженную гипермобильность суставов, такие перегибы могут заканчиваться только ушибом или растяжением капсулы сустава. Но кажется маловероятным, что это наш кейс. Здоровье Саше, будем ждать официальных новостей».