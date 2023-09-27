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Кубок Украины
27 сентября 2023, 17:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:10
1196
1

ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено

Выполнил неудачный подкат

27 сентября 2023, 17:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:10
1196
1
ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено
ФК Полесье. Александр Назаренко

Во время дополнительного времени матча Кубка Украины между «Полесьем» и «Днепром-1» потенциально очень серьезную травму получил хавбек хозяев Александр Назаренко.

Игрок провел крайне неудачный подкат и получил повреждение колена. Не исключено, что у игрока разрыв крестообразных связок. Полузащитника забрали с поля на носилках.

Назаренко не так давно перебрался в «Полесье» из «Днепра-1». Александр в составе житомирской команды забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Матч закончился победой «Полесья» в серии пенальти.

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Полесье Житомир Днепр-1 Александр Назаренко Кубок Украины по футболу травма фото Полесье - Днепр-1
Источник Sport.ua
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Gargantua
какой ужас
здоровья парню. остается надеяться что пронесет
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