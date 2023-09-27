ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено

Во время дополнительного времени матча Кубка Украины между «Полесьем» и «Днепром-1» потенциально очень серьезную травму получил хавбек хозяев Александр Назаренко.

Игрок провел крайне неудачный подкат и получил повреждение колена. Не исключено, что у игрока разрыв крестообразных связок. Полузащитника забрали с поля на носилках.

Назаренко не так давно перебрался в «Полесье» из «Днепра-1». Александр в составе житомирской команды забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Матч закончился победой «Полесья» в серии пенальти.