Кубок Украины27 сентября 2023, 17:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:10
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ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено
Выполнил неудачный подкат
27 сентября 2023, 17:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:10
1196
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Во время дополнительного времени матча Кубка Украины между «Полесьем» и «Днепром-1» потенциально очень серьезную травму получил хавбек хозяев Александр Назаренко.
Игрок провел крайне неудачный подкат и получил повреждение колена. Не исключено, что у игрока разрыв крестообразных связок. Полузащитника забрали с поля на носилках.
Назаренко не так давно перебрался в «Полесье» из «Днепра-1». Александр в составе житомирской команды забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Матч закончился победой «Полесья» в серии пенальти.
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здоровья парню. остается надеяться что пронесет