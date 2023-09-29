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29 сентября 2023, 20:20 |
916
0

Томислав РОГИЧ: «Такой скорости, как у Фесюка я еще не видел»

Бывший тренер вратарей «Шахтера» – про украинского вратаря «Хайдука» Давида Фесюка

29 сентября 2023, 20:20 |
916
0
Томислав РОГИЧ: «Такой скорости, как у Фесюка я еще не видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Фесюк

Бывший тренер вратарей «Шахтера» Томислав Рогич поделился со Sport.ua мыслями относительно украинского вратаря хорватского «Хайдука» Давида Фесюка.

– Сейчас в системе «Хайдука» есть украинский вратарь Давид Фесюк. Как его дела?

– Это наш основной вратарь юношеской команды. Мы его приглашаем к тренировкам с первой командой. Давиду только 18 лет. Для вратаря это совсем молодой возраст. У него все впереди. Нужно только работать над собой дальше. Я доволен его работой и отношением к футболу. Его больше ничего в жизни не интересует, кроме карьеры футболиста.

У нас в команде разные вратари. Ловро Калинич и Иван Лукич – уже опытные вратари. Давид еще очень молод и только начинает свое становление. Здесь методы работы тренера должны отличаться. Одни уже сформированы, готовы играть на высоком уровне и нуждаются только в совершенствовании и стабильности, а Давиду нужно пройти все ступени становления. Украинец имеет хорошие качества, хорошо работает. Требуется стабильная практика и опыт взрослого футбола. Возможно, это будет более низкая лига. Я понимаю, что всем хочется играть как можно скорее. Но нужно иметь терпение и много работать.

– Есть перспективы у Давида вырасти в первого вратаря «Хайдука»?

– Да. Такой скорости я еще не видел. У Фесюка нет антропометрии Тибо Куртуа или Ловро Калинича, которые под 2 метра ростом. Поэтому у него хорошо развиты скоростные качества. Скорость – топ, но нужно быть спокойным. Работать над спокойствием, хладнокровием.

– У нас пишут, что Давидом интересуются иностранные клубы. Ему стоит формироваться в Хорватии или ехать в более сильный чемпионат?

– Каждым шансом нужно пользоваться. Главное, чтобы здесь не было психологических проблем, что не принял то или иное предложение или не отпустили в более сильный клуб. Тогда сконцентрироваться на футболе труднее. Никаких обид. У него должна быть мотивация очень большая. Украинцы сильны характером, поэтому надеюсь, что никаких проблем не будет.

– Фесюк играет за сборную Украины своего возраста. Важный фактор международных матчей для клуба и следят ли за этими выступлениями?

– Это очень важно. Это не только честь, но и возможность проявить себя, и капиталовложения. Мы пытаемся следить за всеми молодыми футболистами, которые едут не только в национальные, но и юношеские команды своих стран. Очень рады, что Фесюк получил вызов в свою юношескую команду на турнир в Корею. Будем следить за его выступлениями там.

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Источник Sport.ua
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