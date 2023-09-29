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29 сентября 2023, 20:02 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:03
254
0

Томислав РОГИЧ: «Перед карьерой Пятова снимаю шляпу»

Бывший тренер вратарей «Шахтера» – про Андрея Пятова

29 сентября 2023, 20:02 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:03
254
0
Томислав РОГИЧ: «Перед карьерой Пятова снимаю шляпу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Бывший тренер вратарей «Шахтера» Томислав Рогич поделился со Sport.ua соображениями по поводу спортивного долголетия Андрея Пятова.

– Андрей Пятов завершил карьеру в 39 лет. До этого многие годы был основным вратарем «Шахтера» и сборной Украины. В чем его парадокс?

– Когда вы говорите «Шахтер», то есть четыре человека, которые ассоциируются с клубом – президент Ахметов, Луческу, Срна и Пятов. Андрей – символ не только команды, но и клуба. С каждым годом карьеры он становился только лучше, как хорошее вино. Мы всегда с ним разговаривали. В вопросе питания я просил его быть внимательным. Один лишний килограмм может иметь серьезное значение. Он становился лучше с каждым годом благодаря собственному профессионализму. Перед его карьерой снимаю шляпу. Это один из самых известных игроков в истории Украины, а не только «Шахтера».

– Сейчас вы поддерживаете отношения?

– Да. Когда началась война, сразу ему написал, что если что-то нужно для него или семьи, то готов все сделать. Виделись во время благотворительного матча в Сплите.

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Источник Sport.ua
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