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  4. Защитник Шахтера признан невиновным в деле о манипулировании результатами
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 19:49 |
2012
22

Защитник Шахтера признан невиновным в деле о манипулировании результатами

Обвинения с Педриньо сняты. Также был «реабилитирован» экс-бек «Динамо» Сидклей

29 сентября 2023, 19:49 |
2012
22
Защитник Шахтера признан невиновным в деле о манипулировании результатами
shakhtar.com. Педриньо

Пленум Высшего суда спортивной и футбольной юстиции Бразилии накануне вынес наказание девяти футболистам за участие в манипулировании результатами, которые случились в 2022 году.

Процесс проходил в рамках расследования правоохранительных органов, получившего название «Максимальное наказание».

Большинство наказанных получили отстранение от футбола на срок от 360 до 720 суток, а также денежные штрафы.

В то же время три футболиста были полностью оправданы. К их числу принадлежит 21-летний левый защитник Педриньо, который летом нынешнего года перешел в «Шахтер», а также 30-летний экс-бек «Динамо» Сидклей, ныне играющий в Греции за «Ламию».

Педриньо подозревали в том, что он специально получил желтую карточку, на что были приняты существенные суммы ставок. По неофициальной информации, адвокату левого защитника удалось убедить судей в том, что Педриньо стал жертвой игры одного из агентов, который фактически использовал фулбека «в темную».

Суд первой инстанции ранее также признал Педриньо невиновным, но прокуратура настояла на том, чтобы решение было пересмотрено в Высшем суде спортивной и футбольной юстиции Бразилии.

В нынешнем сезоне Педриньо сыграл 2 матча (17 минут) за «Шахтер».

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Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Сидклей Шахтер Донецк Ламия договорные матчи коррупция суд выбор редакции
Источник Высший суд спортивной и футбольной юстиции Бразилии
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Комментарии 23
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avk2307
а чому тоді заголовок тільки про Шахтар? спорт .юа просто красені. шахтар форевер
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