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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 12:25 | Обновлено 28 июля 2023, 12:37
5175
4

Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет

Педриньо и Сидклей находятся под подозрением в Бразилии

28 июля 2023, 12:25 | Обновлено 28 июля 2023, 12:37
5175
4
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
shakhtar.com. Педриньо

Новичок «Шахтера» Педриньо, действующий на позиции левого фулбека, и его коллега по амплуа из «Динамо» Сидклей по решению судьи 2-го отдела по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег штата Гояс Алессандро Перейры Пачеко получили обвинения по делу «Максимальное наказание», в рамках которого расследуются истории с манипулированием спортивными результатами в бразильском футболе.

Помимо Педриньо и Сидклея обвинения по двум статьям предъявлены еще пятерым футболистам. Им всем грозит тюремный срок от 2 до 6 лет.

Не исключено, что после решения судьи Пачеко в отношении Педриньо, Сидклея и еще пятерых футболистов Высший спортивный суд Бразилии потребует превентивного отстранения спортсменов.

Судьей Пачеко также были предоставлены десять дней для ответа на обвинение, представления доказательств и вызова свидетелей для защиты каждого обвиняемого.

Напомним, обвинения в адрес Педриньо основаны на периоде его выступлений за «Атлетико Паранаэнсе», который по причине расследования этого дела и расторг контракт с защитником, а против Сидклея – за его выступления в составе «Куябы» в минувшем году на правах аренды из «Динамо».

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Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Сидклей Шахтер Донецк Динамо Киев суд коррупция договорные матчи тюрьма выбор редакции
Источник Globoesporte
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Комментарии 4
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Tolian0200
Так ось, виявляється, хто такі чорні букмекери
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+2
ALKOSruLKA
... наші клуби все частіше стали підписувати усілякий шлак (і не лише в спортивному плані)
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+1
AndiM
Поки  рінаха гамнолідовіча не знайдуть в Лондоні, в такому ж стані як Березовського - до того часу Україна продовжить розкрадатися всякими мерзотниками.
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0
Burevestnik
і де інформація про реагування клубів ДК і ШД ? 
чи то  татотаке ?
Ответить
0
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