Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет

Новичок «Шахтера» Педриньо, действующий на позиции левого фулбека, и его коллега по амплуа из «Динамо» Сидклей по решению судьи 2-го отдела по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег штата Гояс Алессандро Перейры Пачеко получили обвинения по делу «Максимальное наказание», в рамках которого расследуются истории с манипулированием спортивными результатами в бразильском футболе.

Помимо Педриньо и Сидклея обвинения по двум статьям предъявлены еще пятерым футболистам. Им всем грозит тюремный срок от 2 до 6 лет.

Не исключено, что после решения судьи Пачеко в отношении Педриньо, Сидклея и еще пятерых футболистов Высший спортивный суд Бразилии потребует превентивного отстранения спортсменов.

Судьей Пачеко также были предоставлены десять дней для ответа на обвинение, представления доказательств и вызова свидетелей для защиты каждого обвиняемого.

Напомним, обвинения в адрес Педриньо основаны на периоде его выступлений за «Атлетико Паранаэнсе», который по причине расследования этого дела и расторг контракт с защитником, а против Сидклея – за его выступления в составе «Куябы» в минувшем году на правах аренды из «Динамо».