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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Интер хорошо начал сезон, но думаю, Милан навяжет борьбу»
Италия
29 сентября 2023, 19:14 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:23
177
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Интер хорошо начал сезон, но думаю, Милан навяжет борьбу»

Легенда украинского футбола назвал фаворитов Серии А

29 сентября 2023, 19:14 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:23
177
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Интер хорошо начал сезон, но думаю, Милан навяжет борьбу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поделился ожиданиями от чемпионской гонки в итальянской Серии А.

«Интер» хорошо стартовал в этом сезоне, это дает им возможность спокойно смотреть в будущее, но, я думаю, другие команды впоследствии тоже найдут свою игру, думаю, «Милан» также навяжет борьбу», – сказал Шевченко.

После шести сыгранных туров «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 15 очками. У «Милана» столько же очков и они занимают второе место.

Как сообщалось ранее, Шевченко был назначен внештатным советником Президента Украины.

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Андрей Шевченко Интер Милан Милан чемпионат Италии по футболу
Источник Украинский футбол
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Александр Шевченко
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