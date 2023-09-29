Андрей ШЕВЧЕНКО: «Интер хорошо начал сезон, но думаю, Милан навяжет борьбу»

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поделился ожиданиями от чемпионской гонки в итальянской Серии А.

«Интер» хорошо стартовал в этом сезоне, это дает им возможность спокойно смотреть в будущее, но, я думаю, другие команды впоследствии тоже найдут свою игру, думаю, «Милан» также навяжет борьбу», – сказал Шевченко.

После шести сыгранных туров «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 15 очками. У «Милана» столько же очков и они занимают второе место.



Как сообщалось ранее, Шевченко был назначен внештатным советником Президента Украины.