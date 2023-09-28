ШЕВЧЕНКО о назначении советником Зеленского: «Вижу, что могу быть полезным»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил легенду украинского футбола Андрея Шевченко своим внештатным советником по вопросам спорта.

Шевченко уверен, что сможет принести пользу стране.

«Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника — продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол фандрейзинговой платформы UNITED24».

«Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций; среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне, где мировые звезды футбола принимали участие. Самое главное – мы привлекли много внимания к Украине, что на сегодняшний день нам очень нужно».

«Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу», – отметил Шевченко.