Томислав РОГИЧ: «Луческу хотел меня видеть в Динамо»

Экс-тренер вратарей «Шахтера» подтвердил инсайд Sport.ua, что мог оказаться в «Динамо», когда в столичный клуб пришел Мирча Луческу.

– Это правда, что Луческу в 2020 году, когда возглавил «Динамо», хотел видеть в своем штабе не только Николини и Спиридона, но и вас?

– Да. Он разговаривал со мной. Мы все знаем, что в «Динамо» работает Михаил Михайлов. Это легенда «Динамо». Было трудно. Сказал, что посмотрим, будут ли варианты. Потом позвонил и сказал, что не хочет ни на кого давить. Поэтому не получилось.

– Спиридон и Николини отказались от предложения «Динамо», потому что у них было значительное прошлое в «Шахтере». Не стало бы для вас проблемой работать с главным конкурентом «горняков»?

– Я тоже связан с «Шахтером», но не так долго, как Мистер, Карло и Александр. Если бы Луческу сказал бы, что бери ракету и лети на Луну, то другого варианта бы не было. Нужно было бы выполнять. Для меня Луческу авторитет. Не было бы никаких вопросов. Пешком в Украину – рюкзак на спину и вперед. Неважно, идти нужно было бы месяц или два.