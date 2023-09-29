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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 18:21 | Обновлено 29 сентября 2023, 18:26
654
0

Томислав РОГИЧ: «Луческу хотел меня видеть в Динамо»

Тренер вратарей «Хайдука» в свое время мог оказаться в Киеве

29 сентября 2023, 18:21 | Обновлено 29 сентября 2023, 18:26
654
0
Томислав РОГИЧ: «Луческу хотел меня видеть в Динамо»
ФК Хайдук. Томислав Рогич

Экс-тренер вратарей «Шахтера» подтвердил инсайд Sport.ua, что мог оказаться в «Динамо», когда в столичный клуб пришел Мирча Луческу.

– Это правда, что Луческу в 2020 году, когда возглавил «Динамо», хотел видеть в своем штабе не только Николини и Спиридона, но и вас?
– Да. Он разговаривал со мной. Мы все знаем, что в «Динамо» работает Михаил Михайлов. Это легенда «Динамо». Было трудно. Сказал, что посмотрим, будут ли варианты. Потом позвонил и сказал, что не хочет ни на кого давить. Поэтому не получилось.

– Спиридон и Николини отказались от предложения «Динамо», потому что у них было значительное прошлое в «Шахтере». Не стало бы для вас проблемой работать с главным конкурентом «горняков»?
– Я тоже связан с «Шахтером», но не так долго, как Мистер, Карло и Александр. Если бы Луческу сказал бы, что бери ракету и лети на Луну, то другого варианта бы не было. Нужно было бы выполнять. Для меня Луческу авторитет. Не было бы никаких вопросов. Пешком в Украину – рюкзак на спину и вперед. Неважно, идти нужно было бы месяц или два.

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Томислав Рогич
Источник Sport.ua
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