Луческу хотел пригласить в Динамо экс-тренера Шахтера

Как стало известно Sport.ua, после прихода в «Динамо» в 2020 году Мирча Луческу хотел видеть среди своих помощников не только Александра Спиридона, Карло Николини, но и Томислава Рогича.

Приход Рогича не состоялся из-за Михаила Михайлова, который отвечает за подготовку вратарей в «Динамо». Игорь Суркис не был готов отказаться от услуг Михайлова, который много лет работает в клубе.

Томислав Рогич работал тренером вратарей «Шахтера» при Луческу с 2014-го по 2016-й год. Сейчас Рогич тренирует голкиперов в «Хайдуке».