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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 16:38 | Обновлено 22 сентября 2023, 17:17
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0

Луческу хотел пригласить в Динамо экс-тренера Шахтера

Хорватский тренер вратарей Томислав Рогич мог трудоустроиться в столичном клубе

22 сентября 2023, 16:38 | Обновлено 22 сентября 2023, 17:17
701
0
Луческу хотел пригласить в Динамо экс-тренера Шахтера
ФК Шахтер. Томислав Рогич

Как стало известно Sport.ua, после прихода в «Динамо» в 2020 году Мирча Луческу хотел видеть среди своих помощников не только Александра Спиридона, Карло Николини, но и Томислава Рогича.

Приход Рогича не состоялся из-за Михаила Михайлова, который отвечает за подготовку вратарей в «Динамо». Игорь Суркис не был готов отказаться от услуг Михайлова, который много лет работает в клубе.

Томислав Рогич работал тренером вратарей «Шахтера» при Луческу с 2014-го по 2016-й год. Сейчас Рогич тренирует голкиперов в «Хайдуке».

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Томислав Рогич Мирча Луческу Динамо Киев инсайд
Источник Sport.ua
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