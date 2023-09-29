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Германия
29 сентября 2023, 16:08 |
1055
10

Два немецких члена исполкома УЕФА голосовали за возвращение россии U-17

Речь идет о Карле-Хайнце Румменигге и Хансе-Йоахиме Ватцке

29 сентября 2023, 16:08 |
1055
10
Два немецких члена исполкома УЕФА голосовали за возвращение россии U-17
Getty Images/Global Images Ukraine. Карл-Хайнц Румменигге

Два немецких члена исполкома УЕФА голосовали за возвращение к международным соревнованиям сборных россии U-17. Об этом сообщают немецкие СМИ. Этими членами исполкома являются генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке и 2-кратный обладатель Золотого мяча Карл-Хайнц Румменигге.

«Дети являются жертвами войны. Они не виноваты и нуждаются в помощи, не несут ответственности за эту войну и не должны быть наказаны дополнительно. Вот почему я проголосовал «за», чтобы позволить им снова участвовать в соревнованиях», – сказал Румменигге, который также входит в совет директоров «Баварии».

Ватцке аргументировал свою позицию следующим образом:

«Это точно не смягчение нашей негативной позиции в отношении россии, наоборот: взрослые команды в дальнейшем отстранены. Это о детях, которые не причастны к этой ужасной войне, и которые еще не сформировали своей политической позиции».

Ранее сообщалось о том, что 3 из 5 вице-президентов УЕФА были против возвращения россии.

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УЕФА Карл-Хайнц Румменигге Ханс-Йоахим Ватцке
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Комментарии 10
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Galex
Два німецьких члени, курка в майонезі
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+6
Mr Voevudskiy
Немецкие чмони, они такие
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+6
Денис Торопцев
Підори, а наші діти??? Як з нашими дітьми? Розкажіть батькам та рідним загиблих діточок від рук батьків цих "бідних кацапських діточок". Просто поїхати в Німеччину та задушити потвор.
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+5
RomeoBoss
Плюнули в обличчя загиблим Українцям! Ось
таки вони де яки любітелі
рашки з неметчини.
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+2
Alex T
То есть учитывая как срослось у них спорт и политика то норм это? А потом еще пиздюбюки возможно придут наши обивать
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+1
Sashko57
уже неуважаемый карл. Ты соучастник убийств УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ. Нет тебе прощения за твои слова. Футболистом ты был хорошим, а человек дерьмо. И понятно, что рейхсрубли не пахнут, но от тебя душок еще тот.  
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0
Michael Savchyn
хЄрові пацифісти
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0
GloryUkraine
Гімнюки.
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0
Vbolivalnyk-Peter
Там взагалі якійсь повний треш відбувається..  Представник Швеції голосує "за", а федерація футболу Швеції каже, що шведи не будуть проти мордорців грати... це як розуміти?
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0
RomeoBoss
🇩🇪 ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ!
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0
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