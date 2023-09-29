Два немецких члена исполкома УЕФА голосовали за возвращение россии U-17

Два немецких члена исполкома УЕФА голосовали за возвращение к международным соревнованиям сборных россии U-17. Об этом сообщают немецкие СМИ. Этими членами исполкома являются генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке и 2-кратный обладатель Золотого мяча Карл-Хайнц Румменигге.

«Дети являются жертвами войны. Они не виноваты и нуждаются в помощи, не несут ответственности за эту войну и не должны быть наказаны дополнительно. Вот почему я проголосовал «за», чтобы позволить им снова участвовать в соревнованиях», – сказал Румменигге, который также входит в совет директоров «Баварии».

Ватцке аргументировал свою позицию следующим образом:

«Это точно не смягчение нашей негативной позиции в отношении россии, наоборот: взрослые команды в дальнейшем отстранены. Это о детях, которые не причастны к этой ужасной войне, и которые еще не сформировали своей политической позиции».

Ранее сообщалось о том, что 3 из 5 вице-президентов УЕФА были против возвращения россии.