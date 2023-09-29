Три из пяти вице-президентов УЕФА были против возвращения россии U-17

По информации британских СМИ, три из пяти вице-президентов УЕФА во время общего голосования (голосовали 20 человек исполнительного комитета, куда входят и вице-президенты) были против отмены отстранения и возвращения россии U-17.

За возвращение команды к турнирам выступили вице-президенты Карл-Эрик Нилссон из Швеции и Габриэле Гравина из Италии. При этом Федерация футбола Швеции уже заявила, что их сборные с россией играть не будут.

Позицию по дальнейшему отстранению поддержали два вице-президента из Великобритании и поляк Збигнек Бонек.

Весной 2022 года из-за войны против Украины УЕФА отстранил все российские сборные и клубы от официальных матчей, но 26 сентября с россии U-17 сняли бан, мотивируя это тем, что «дети не должны нести ответственность за действия взрослых».