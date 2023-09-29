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  4. Три из пяти вице-президентов УЕФА были против возвращения россии U-17
Молодежные турниры
29 сентября 2023, 14:15 |
452
4

Три из пяти вице-президентов УЕФА были против возвращения россии U-17

Швеция и Италия поддержали

29 сентября 2023, 14:15 |
452
4
Три из пяти вице-президентов УЕФА были против возвращения россии U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, три из пяти вице-президентов УЕФА во время общего голосования (голосовали 20 человек исполнительного комитета, куда входят и вице-президенты) были против отмены отстранения и возвращения россии U-17.

За возвращение команды к турнирам выступили вице-президенты Карл-Эрик Нилссон из Швеции и Габриэле Гравина из Италии. При этом Федерация футбола Швеции уже заявила, что их сборные с россией играть не будут.

Позицию по дальнейшему отстранению поддержали два вице-президента из Великобритании и поляк Збигнек Бонек.

Весной 2022 года из-за войны против Украины УЕФА отстранил все российские сборные и клубы от официальных матчей, но 26 сентября с россии U-17 сняли бан, мотивируя это тем, что «дети не должны нести ответственность за действия взрослых».

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УЕФА сборная России по футболу U-17 российско-украинская война
Источник Yahoo Sports
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Комментарии 4
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Владислав Рейский
какого х их вообще решили вернуть? террористы поддерживают войну
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+2
Андрей Залищук
тобто більшість були проти, але прслухались до думки меншості, це блять як так??????
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+1
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DK1961
Кому занесли, те и проголосовали. Неужели это непонятно?
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0
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