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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 15:29 | Обновлено 29 сентября 2023, 15:30
273
0

У Ворсклы возникли проблемы в центре обороны

Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на четырех важных игроков

29 сентября 2023, 15:29 | Обновлено 29 сентября 2023, 15:30
273
0
У Ворсклы возникли проблемы в центре обороны
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

30 сентября во Львове в 9-м туре чемпионата УПЛ по футболу «Шахтер» будет принимать «Ворсклу».

Как стало известно Sport.ua, полтавчане после победы в Киеве над «Металлистом 1925» в кубковом поединке, не стали возвращаться домой, а переночевав в столице отправились во Львов, где завтра приложат усилия, чтобы прервать серию неудач в Премьер-лиге.

По информации нашего источника, в расположении «Ворсклы» нет травмированных Владимира Чеснакова, Лукаса и Фелипе. Не сможет помочь и дисквалифицированный Сантана.

Поэтому, руководителю Виктору Скрипнику, прежде всего, придется хорошо подумать кому доверить место в центре защиты при отсутствии Чеснакова и Сантаны.

Пока в активе «Ворсклы» 9 очков и она занимает десятое место в УПЛ.

Ранее стало известно, что во время жеребьевки следующей стадии Кубка Украины команды будут разделены на сеяные и несеяные.

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Ворскла Полтава травма Владимир Чеснаков Лукас Рамирес Фелипе Родригес Тиаго Сантана инсайд Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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