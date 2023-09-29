Рома нацелилась на защитника Тоттенхэма

Римская «Рома» намерена в январе усилить защиту команды. По информации итальянских СМИ, клуб нацелился на защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

29-летний англичанин оказался не нужен новому главному тренеру команды Анге Постекоглу и еще не провел ни минуты в официальных матчах нынешнего сезона. К тому же, его контракт истекает летом 2024 года, зарплата игрока составляет 5 миллионов евро в год.

Эрик Дайер хорошо знаком главному тренеру «Ромы» Жозе Моуриньо, который ранее работал с игроком в «Тоттенхэме».

Вчера «Рома» в шестом туре Серии А проиграла «Дженоа» 1:4.