Челси готовит рекордную для АПЛ сумму за Осимхена

«Челси» намерен воспользоваться конфликтом Виктора Осимхена с «Наполи» и подписать 24-летнего нигерийского форварда уже в январе. По информации испанских СМИ, лондонский клуб готов отдать за игрока 170 миллионов евро, что станет рекордной трансферной суммой в истории АПЛ.

Напомним, Осимхен обиделся на «Наполи» из-за ролика в Tik-Tok и был даже готов подать на клуб в суд. Позже агент форварда заявил, что судебного иска не будет, однако раскол во взаимоотношениях игрока и клуба очень серьезный.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 4 гола и 1 ассист в 7 матчах за «Наполи» во всех турнирах.