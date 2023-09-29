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  4. Челси готовит рекордную для АПЛ сумму за Осимхена
Англия
29 сентября 2023, 14:21 |
1186
4

Челси готовит рекордную для АПЛ сумму за Осимхена

«Наполи» может получить за форварда 170 миллионов евро

29 сентября 2023, 14:21 |
1186
4
Челси готовит рекордную для АПЛ сумму за Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Челси» намерен воспользоваться конфликтом Виктора Осимхена с «Наполи» и подписать 24-летнего нигерийского форварда уже в январе. По информации испанских СМИ, лондонский клуб готов отдать за игрока 170 миллионов евро, что станет рекордной трансферной суммой в истории АПЛ.

Напомним, Осимхен обиделся на «Наполи» из-за ролика в Tik-Tok и был даже готов подать на клуб в суд. Позже агент форварда заявил, что судебного иска не будет, однако раскол во взаимоотношениях игрока и клуба очень серьезный.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 4 гола и 1 ассист в 7 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Челси Виктор Осимхен Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник Todofichajes.com
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Комментарии 4
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Burevestnik
літом Челсі купило гравців більше чім на 400 лям. 
але не допомогло. 
треба ще одного за 170 лям (+підйомні, +агентам ...) 
і тоді Челсі попре !!!   але куди ?     
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+1
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Болела
Таке враження що хтось цих американців розводить на бабки , а Челсі грає в сокер)
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0
Serhii P.
Знову? ))
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0
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