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Англия
29 сентября 2023, 13:40 | Обновлено 29 сентября 2023, 13:44
396
0

ОФИЦИАЛЬНО. Антони вернется к тренировкам с Манчестер Юнайтед

Расследование в отношении бразильского вингера продолжается

29 сентября 2023, 13:40 | Обновлено 29 сентября 2023, 13:44
396
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антони вернется к тренировкам с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о том, что бразильский вингер Антони вернется к работе с командой:

«Поскольку первые обвинения были выдвинуты в июне, Антони сотрудничал со следствием как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.

Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» принял решение, что он возобновит тренировки в Каррингтоне, и будет доступен для участия в матчах, в то время как расследование полиции продолжается. Это решение может быть пересмотрено в зависимости от хода расследования».

Напомним, 10 сентября «Манчестер Юнайтед» отстранил Антони из-за обвинений в домашнем насилии над своей девушкой.

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Антони Манчестер Юнайтед домашнее насилие
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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