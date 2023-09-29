ОФИЦИАЛЬНО. Антони вернется к тренировкам с Манчестер Юнайтед
Расследование в отношении бразильского вингера продолжается
«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о том, что бразильский вингер Антони вернется к работе с командой:
«Поскольку первые обвинения были выдвинуты в июне, Антони сотрудничал со следствием как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.
Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» принял решение, что он возобновит тренировки в Каррингтоне, и будет доступен для участия в матчах, в то время как расследование полиции продолжается. Это решение может быть пересмотрено в зависимости от хода расследования».
Напомним, 10 сентября «Манчестер Юнайтед» отстранил Антони из-за обвинений в домашнем насилии над своей девушкой.
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