ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что бразильский вингер команды Антони отстранен от работы с командой из-за обвинений в домашнем насилии над своей девушкой:

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони.

Игроки, не принимавшие участия в матчах сборных, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако клуб договорился с Антони о том, что он отложит своё возвращение на некоторый срок, чтобы разобраться с обвинениями.

Как клуб мы осуждаем акты насилия и абьюза. Мы признаём важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечён в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие».

Ранее Антони уже был отстранен от сборной Бразилии.