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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
Англия
10 сентября 2023, 15:34 |
745
3

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок

Бразильца обвиняют в домашнем насилии

10 сентября 2023, 15:34 |
745
3
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что бразильский вингер команды Антони отстранен от работы с командой из-за обвинений в домашнем насилии над своей девушкой:

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони.

Игроки, не принимавшие участия в матчах сборных, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако клуб договорился с Антони о том, что он отложит своё возвращение на некоторый срок, чтобы разобраться с обвинениями.

Как клуб мы осуждаем акты насилия и абьюза. Мы признаём важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечён в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие».

Ранее Антони уже был отстранен от сборной Бразилии.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Gargantua
Гринвуда уже потеряли на этой почве. А там талант был масштабом побольше чем Рашфорд.
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+1
Serhii P.
Манчестерські клуби якісь прокляті в плані наявності в складі насильників та гвалтівників.
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