Вингер МЮ Антони исключен из состава сборной Бразилии

Атакующий полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Антони исключен из заявки сборной Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.

Причиной такого решения Бразильской конфедерации футбола стали обвинения в адрес игрока в домашнем насилии. Как известно, Антони является участником расследования по обвинению со стороны его бывшей девушки. Габриэлла Каваллин заявила, что футболист избивал ее и угрожал убить. Также она уведомила, что 23-летний Антони в период с июня 2022 по май 2023 года неоднократно нападал на нее.

Вместо Антони в сборную Бразилии вызван нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.

Бразилия в сентябре проведет матчи против команд Боливии (9 сентября) и Перу (13 сентября).