Вингер МЮ Антони исключен из состава сборной Бразилии
Игрок обвинен в домашнем насилии
Атакующий полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Антони исключен из заявки сборной Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.
Причиной такого решения Бразильской конфедерации футбола стали обвинения в адрес игрока в домашнем насилии. Как известно, Антони является участником расследования по обвинению со стороны его бывшей девушки. Габриэлла Каваллин заявила, что футболист избивал ее и угрожал убить. Также она уведомила, что 23-летний Антони в период с июня 2022 по май 2023 года неоднократно нападал на нее.
Вместо Антони в сборную Бразилии вызван нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.
Бразилия в сентябре проведет матчи против команд Боливии (9 сентября) и Перу (13 сентября).
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