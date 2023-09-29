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  4. Врач Полесья назвал предварительный диагноз Назаренко
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 12:59 |
1107
2

Врач Полесья назвал предварительный диагноз Назаренко

У хавбека, скорее всего, повреждение коленного сустава

29 сентября 2023, 12:59 |
1107
2
Врач Полесья назвал предварительный диагноз Назаренко
ФК Полесье. Александр Назаренко

Пресс-служба «Полесья» поделилась последней информацией по поводу последствий травмы, которую получил полузащитник команды Александр Назаренко в матче Кубка Украины против «Днепра-1»:

«Мы общались с врачом команды Вадимом Поповым вчера. Он говорит: «Еще сутки даже не прошли от травмы, дайте немного времени».

Предварительная информация, это прямая цитата от него: «Это повреждение коленного сустава»

У него сейчас продолжаются обследование и терапия, больше подробностей сможем сказать позже. Еще в день матча он вернулся на базу на костылях и ночь провел не в больнице».

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Источник Трибуна
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Комментарии 2
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МРТ зразу все показує. Просто суперфахвоий коментар.
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0
Billy Bons
Спасибо, а то все думали, что ушиб мозга
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-1
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