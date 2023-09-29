Врач Полесья назвал предварительный диагноз Назаренко

Пресс-служба «Полесья» поделилась последней информацией по поводу последствий травмы, которую получил полузащитник команды Александр Назаренко в матче Кубка Украины против «Днепра-1»:

«Мы общались с врачом команды Вадимом Поповым вчера. Он говорит: «Еще сутки даже не прошли от травмы, дайте немного времени».

Предварительная информация, это прямая цитата от него: «Это повреждение коленного сустава»

У него сейчас продолжаются обследование и терапия, больше подробностей сможем сказать позже. Еще в день матча он вернулся на базу на костылях и ночь провел не в больнице».