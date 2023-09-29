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Испания
29 сентября 2023, 12:12 |
1239
4

Барселону могут отстранить от футбола. Клубу будет угрожать банкротство

«Дело Негрейры» сильно бьет по каталонцам

29 сентября 2023, 12:12 |
1239
4
Барселону могут отстранить от футбола. Клубу будет угрожать банкротство
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселоне» за возможную коррупцию в «деле Негрейры» может грозить не просто штраф или исключение из Лиги чемпионов, а полное отстранение от футбола.

Учитывая сложную финансовую ситуацию и огромные долги, это может привести к банкротству, так как без матчей клуб потеряет возможность зарабатывать деньги.

В деле Негрейры каталонский клуб обвинили во взяточничестве в адрес бывшего вице-президента судейского комитета Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Кроме того, клуб и руководство обвинили в коррупции и махинациями с финансовыми документами. УЕФА пока не применяет никаких санкций и ждет завершения дела в Испании.

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Барселона чемпионат Испании по футболу
Источник The Telegraph
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Комментарии 4
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DK1961
ВТОРОЙ раз на сайте размещают материал, дающий надежду кротам независимо от будущих "рекордных" матчей с Барсой выйти в евровесну. С учетом, как долго работают суды в Европе, это очень сомнительно. Пишите...
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-2
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Vbolivalnyk-Peter
Це що виходить Шахтар може забезпечити собі євровесну, незалежно від результатів, які покаже в групі ЛЧ?
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-4
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