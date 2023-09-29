Барселону могут отстранить от футбола. Клубу будет угрожать банкротство

«Барселоне» за возможную коррупцию в «деле Негрейры» может грозить не просто штраф или исключение из Лиги чемпионов, а полное отстранение от футбола.

Учитывая сложную финансовую ситуацию и огромные долги, это может привести к банкротству, так как без матчей клуб потеряет возможность зарабатывать деньги.

В деле Негрейры каталонский клуб обвинили во взяточничестве в адрес бывшего вице-президента судейского комитета Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Кроме того, клуб и руководство обвинили в коррупции и махинациями с финансовыми документами. УЕФА пока не применяет никаких санкций и ждет завершения дела в Испании.