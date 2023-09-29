ЧЖЭН – об уходе тренера к Осаке: «Он нарушил контракт, это аморально»

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень на пресс-конференции после выигрыша золотой медали Азиатских игр прокомментировала расставание с тренером Вимом Фиссеттом, который после US Open вернулся в команду японки Наоми Осаки.

«Он нарушил контракт, это аморально. Он сделал такой выбор, я его принимаю. Хотя это и принесло вред мне и моей семье. Не хочу сейчас говорить об этом человеке», – заявила Циньвень.

Отметим, что Фиссетт тренировал Осаку с 2020 по 2022 годы. Наоми готовится вернуться на корт в следующем сезоне, 9 июля она родила дочку.