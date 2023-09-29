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  4. ЧЖЭН – об уходе тренера к Осаке: «Он нарушил контракт, это аморально»
WTA
29 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 29 сентября 2023, 12:02
228
0

ЧЖЭН – об уходе тренера к Осаке: «Он нарушил контракт, это аморально»

Китайская теннисистка разочарована решением бельгийского специалиста

29 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 29 сентября 2023, 12:02
228
0
ЧЖЭН – об уходе тренера к Осаке: «Он нарушил контракт, это аморально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вим Фисетт и Наоми Осака

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень на пресс-конференции после выигрыша золотой медали Азиатских игр прокомментировала расставание с тренером Вимом Фиссеттом, который после US Open вернулся в команду японки Наоми Осаки.

«Он нарушил контракт, это аморально. Он сделал такой выбор, я его принимаю. Хотя это и принесло вред мне и моей семье. Не хочу сейчас говорить об этом человеке», – заявила Циньвень.

Отметим, что Фиссетт тренировал Осаку с 2020 по 2022 годы. Наоми готовится вернуться на корт в следующем сезоне, 9 июля она родила дочку.

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Чжэн Циньвень Наоми Осака
Источник Twitter
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