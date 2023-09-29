ЛЕБЕФ: «Если бы с Мудриком играл Лэмпард, вы бы увидели другого футболиста»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф заявил, что Михаилу Мудрику не хватает опытного партнера по команде, который помог бы ему полностью раскрыться.

– Кто виноват в таком неудачном старте «Челси»: Почеттино, Тодд Боэли или оба?

– Я бы сказал, что больше всего виноваты люди, отвечающие за подбор игроков. Это нормально – подписывать молодых игроков на длительные контракты, если они преданы своему делу, но совет директоров забыл сбалансировать команду. Костяк команды очень молод, за исключением Силвы, и опыта у него не так много. Даже Энцо Фернандес выглядит очень молодо, несмотря на то, что знает игру досконально.

Я не вижу лидеров, и это главная проблема. Команда по подбору персонала не подумала об этом, и я считаю, что все несут за это ответственность. Боэли одобрил сделки, а Почеттино за них отвечает. Если бы мне предложили возглавить «Челси», даже я бы отказался!

Отсутствие руководства – это необратимая проблема, и я не знаю, как они смогут ее решить.

– Михаил Мудрик играет не в той команде, или он просто недостаточно хорош?

– Мудрику пришлось нелегко, учитывая то, что произошло в его стране, и то время, когда он пришел в «Челси», но настало время, когда он должен начать приносить пользу. Если бы рядом с Мудриком играли Фрэнк Лэмпард, Роберто Ди Маттео или Джанфранко Дзола, то вы бы увидели совсем другого игрока.

В этом и заключается проблема – в балансе команды. «Челси» нужно разбить команду пополам и привлечь в нее опытных игроков, чтобы начать добиваться результатов. Эрлинг Холанд забил больше голов, чем «Челси«! Недавно меня спросили, не собирается ли Холанд закончить сезон с большим количеством голов, чем «Челси», и это вполне реально. Надеюсь, что этого не произойдет!, – сказал Лебеф.

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал тренерскому штабу «Челси» дать Михаилу Мудрику больше игрового времени.