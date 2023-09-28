Джейми КАРРАГЕР – о Мудрике: «Нужно дать этому парню шанс»
Бывший игрок «Ливерпуля» уверен, что Михаил принесет пользу «Челси»
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал тренерскому штабу «Челси» дать Михаилу Мудрику больше игрового времени.
«Вы приводите в команду игрока, например, Мудрика, и мы видим, что у него не все получается. Он стоит 80 млн. фунтов стерлингов, но они по-прежнему покупают вингеров налево, направо, а также игроков в центр. Я думаю, что нужно дать этому парню шанс.
Нужно сказать, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет возможности, если через две игры его место займет кто-то другой», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире YouTube-канала The Overlap.
Отметим, что в текущем сезоне Мудрик только дважды выходил в стартовом составе «Челси» в матчах АПЛ.
После последнего матча фанаты «Челси» стоя аплодировали Мудрику.
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