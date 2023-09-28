Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джейми КАРРАГЕР – о Мудрике: «Нужно дать этому парню шанс»
Англия
28 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:01
356
0

Джейми КАРРАГЕР – о Мудрике: «Нужно дать этому парню шанс»

Бывший игрок «Ливерпуля» уверен, что Михаил принесет пользу «Челси»

28 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:01
356
0
Джейми КАРРАГЕР – о Мудрике: «Нужно дать этому парню шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (в синей форме)

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал тренерскому штабу «Челси» дать Михаилу Мудрику больше игрового времени.

«Вы приводите в команду игрока, например, Мудрика, и мы видим, что у него не все получается. Он стоит 80 млн. фунтов стерлингов, но они по-прежнему покупают вингеров налево, направо, а также игроков в центр. Я думаю, что нужно дать этому парню шанс.

Нужно сказать, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет возможности, если через две игры его место займет кто-то другой», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире YouTube-канала The Overlap.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик только дважды выходил в стартовом составе «Челси» в матчах АПЛ.

После последнего матча фанаты «Челси» стоя аплодировали Мудрику.

По теме:
ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче против Брайтона
«Это переломный момент». Почеттино очень доволен игрой Челси
Саудовские клубы лидируют в гонке за Виктором Осимхеном
Джейми Каррагер Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино
Источник Football London
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Футбол | 27 сентября 2023, 17:51 7
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1

Командам не хватило основного времени, чтобы определить победителя матча 1/8 финала Кубка Украины

Врач: скорее всего, Назаренко повредил кресты и выбыл на 7–9 месяцев
Футбол | 28 сентября 2023, 04:55 2
Врач: скорее всего, Назаренко повредил кресты и выбыл на 7–9 месяцев
Врач: скорее всего, Назаренко повредил кресты и выбыл на 7–9 месяцев

Дмитрий Бабелюк рассказал о последствиях травмы колена у хавбека «Полесья»

Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Футбол | 28.09.2023, 01:56
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
Футбол | 28.09.2023, 12:54
Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
Футбол | 27.09.2023, 21:30
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отец Фьюри уверен в победе над Майком Тайсоном в андеркарде боя своего сына
Отец Фьюри уверен в победе над Майком Тайсоном в андеркарде боя своего сына
27.09.2023, 11:17 5
Бокс
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 215
Футбол
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
26.09.2023, 18:55 75
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 14
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
27.09.2023, 14:54
Футбол
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
26.09.2023, 17:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем