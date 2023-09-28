Джейми КАРРАГЕР – о Мудрике: «Нужно дать этому парню шанс»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал тренерскому штабу «Челси» дать Михаилу Мудрику больше игрового времени.

«Вы приводите в команду игрока, например, Мудрика, и мы видим, что у него не все получается. Он стоит 80 млн. фунтов стерлингов, но они по-прежнему покупают вингеров налево, направо, а также игроков в центр. Я думаю, что нужно дать этому парню шанс.

Нужно сказать, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет возможности, если через две игры его место займет кто-то другой», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире YouTube-канала The Overlap.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик только дважды выходил в стартовом составе «Челси» в матчах АПЛ.

После последнего матча фанаты «Челси» стоя аплодировали Мудрику.