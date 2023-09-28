Фанаты лондонского «Челси» стоя аплодировалиу Михаилу Мудрику, когда его заменили в матче Кубка английской лиги против «Брайтона» (1:0).

В матче с «чайками» 22-летний вингер провел на поле 68 минут, за которые успел отдать 1 передачу под удар, 1 раз обыграть соперника один в один и выиграть 8 из 14 единоборств.

Второй матч подряд Михаил Мудрик получает хорошие оценки за свою игру (WhoScored – 7.0, SofaScore – 7.1), хотя до сих пор не может отличиться голом. Главный тренер команды Маурисио Почеттино наконец-то начинает доверять украинцу, ведь три последних матча «Челси» Михаил начинал в стартовом составе.

ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику