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Англия
28 сентября 2023, 11:48 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:16
1496
5

ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику

Украинец получил мощные овации после замены

28 сентября 2023, 11:48 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:16
1496
5
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Фанаты лондонского «Челси» стоя аплодировалиу Михаилу Мудрику, когда его заменили в матче Кубка английской лиги против «Брайтона» (1:0).

В матче с «чайками» 22-летний вингер провел на поле 68 минут, за которые успел отдать 1 передачу под удар, 1 раз обыграть соперника один в один и выиграть 8 из 14 единоборств.

Второй матч подряд Михаил Мудрик получает хорошие оценки за свою игру (WhoScored – 7.0, SofaScore – 7.1), хотя до сих пор не может отличиться голом. Главный тренер команды Маурисио Почеттино наконец-то начинает доверять украинцу, ведь три последних матча «Челси» Михаил начинал в стартовом составе.

ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику

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Михаил Мудрик Челси Челси - Брайтон Кубок английской лиги по футболу фанаты
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Комментарии 5
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Kovaleff handwork Ковалев
Смотрел игру и не увидел причин для таких оваций. Всегда поддерживал Михаила, но в этот раз с местными фанами не соглашусь. Хотя может это прикол такой от англичан,....
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0
pol-55
Також вчора звернув увагу,ще й вставали,мож там в клубі така традиція всім дякують,а по його грі може бути, і раз лопухнувся коли бив перспективний штрафний,замочив в сторону трибун.
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-1
Alehandro
ну, така культура вболівання. навіть якщо ти ніякий, ти все одно член великої футбольної родини. він грав, намагався щось робити на полі, чому б їм не аплодувати?
та і звідки ви знаєте - може це вони так Стерлінга зустрічали)
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-1
ALKOSruLKA
...або Мудрик підставну тусу найняв
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-1
⬆️
Це були україномовні.
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-1
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