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  4. Франк ЛЕБЕФ: «Челси – середняк АПЛ, привлечь лучших игроков будет сложно»
Англия
29 сентября 2023, 09:54 |
338
2

Франк ЛЕБЕФ: «Челси – середняк АПЛ, привлечь лучших игроков будет сложно»

Бывший игрок команды раскритиковал руководство клуба

29 сентября 2023, 09:54 |
338
2
Франк ЛЕБЕФ: «Челси – середняк АПЛ, привлечь лучших игроков будет сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Лебеф

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал лондонский клуб, который в последнее время не демонстрирует высоких результатов.

- Есть ли в Лиге 1 кто-то, кто, по вашему мнению, достаточно хорош, чтобы играть за «Челси»?
- В Лиге 1 не так много игроков, которые приходят на ум как реальный вариант. Давайте будем реалистами: «Челси» – клуб, занимающий место в середине таблицы. Привлечь игроков будет сложно, и такие игроки, как Мбаппе, не захотят к нам переходить. Большие игроки хотят играть в Лиге чемпионов. У «Арсенала» была такая проблема в течение многих лет, как и у «Манчестер Юнайтед».

Лучшие игроки не придут в «Челси», потому что клуб скотился. Невероятно видеть, во что превратился клуб всего за два года после победы в Лиге чемпионов. Я испытываю к нему отвращение. Я ничего не имею против Тодда Боэли, но они должны быстро изменить ситуацию, иначе они погубят клуб.

- В понедельник «Челси» играет с «Фулхэмом». Ваш прогноз на этот матч?
- Мы все знаем, что «Челси» не забьет «Фулхэму». В лучшем случае их устроит ничья. Как мы видели в матче с «Астон Виллой», всегда есть опасение, что «Челси» пропустит, а забить хотя бы раз «синим» тяжело. Пока продолжается сухая серия, существует большая угроза того, что они проиграют. Невероятно, что я говорю это о «Челси», – сказал Лебеф.

Ранее бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симен заявил, что будет рад увольнению Маурисио Почеттино из «Челси», поскольку это означает уменьшение конкуренции с его родным «Арсеналом».

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Источник Casinosenligne
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