СИМЕН: «Чем дольше Почеттино будет в Челси, тем лучше они будут играть»
Легенда «Арсенала» был бы рад увольнению аргентинского специалиста
Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симен заявил, что будет рад увольнению Маурисио Почеттино из «Челси», поскольку это означает уменьшение конкуренции с его родным «Арсеналом».
«Астон Вилла» обыграла «Челси», и было много разговоров о том, что Почеттино уволят. Проблема не в Почеттино. Если они избавятся от него, я буду очень рад, потому что «Челси» будет в полном ауте. Чем дольше он будет оставаться, тем лучше они будут играть. В этом нет никаких сомнений.
Я слышал, как кто-то сказал, что у Маурисио как будто есть большая горсть карт, но он не может найти нужную руку. В «Челси» молодой состав, думаю, что его немного навязали Почеттино.
В процессе смены владельца были уволены многие сотрудники. Это не очень хороший знак. Не только тренеры, но и экипировщики и т.д. «Челси» придет в себя. Через пару недель с ними сыграет «Арсенал», и «канонирам» нужно взять три очка, пока есть возможность, потому что «синие» будут становиться лучше, в этом нет никаких сомнений», – сказал Симен.
Почеттино возглавил «Челси» этим летом. Некоторые эксперты утверждают, что ему грозит увольнение, если аргентинский специалист не сможет привести «синих» к победе в двух следующих матчах Премьер-лиги против «Фулхэма» и «Бернли».
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