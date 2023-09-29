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  4. СИМЕН: «Чем дольше Почеттино будет в Челси, тем лучше они будут играть»
Англия
29 сентября 2023, 08:55 | Обновлено 29 сентября 2023, 08:57
253
1

СИМЕН: «Чем дольше Почеттино будет в Челси, тем лучше они будут играть»

Легенда «Арсенала» был бы рад увольнению аргентинского специалиста

29 сентября 2023, 08:55 | Обновлено 29 сентября 2023, 08:57
253
1
СИМЕН: «Чем дольше Почеттино будет в Челси, тем лучше они будут играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симен заявил, что будет рад увольнению Маурисио Почеттино из «Челси», поскольку это означает уменьшение конкуренции с его родным «Арсеналом».

«Астон Вилла» обыграла «Челси», и было много разговоров о том, что Почеттино уволят. Проблема не в Почеттино. Если они избавятся от него, я буду очень рад, потому что «Челси» будет в полном ауте. Чем дольше он будет оставаться, тем лучше они будут играть. В этом нет никаких сомнений.

Я слышал, как кто-то сказал, что у Маурисио как будто есть большая горсть карт, но он не может найти нужную руку. В «Челси» молодой состав, думаю, что его немного навязали Почеттино.

В процессе смены владельца были уволены многие сотрудники. Это не очень хороший знак. Не только тренеры, но и экипировщики и т.д. «Челси» придет в себя. Через пару недель с ними сыграет «Арсенал», и «канонирам» нужно взять три очка, пока есть возможность, потому что «синие» будут становиться лучше, в этом нет никаких сомнений», – сказал Симен.

Почеттино возглавил «Челси» этим летом. Некоторые эксперты утверждают, что ему грозит увольнение, если аргентинский специалист не сможет привести «синих» к победе в двух следующих матчах Премьер-лиги против «Фулхэма» и «Бернли».

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига
Источник Metro
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Перець
Дивився 4 матчі в вересні змін немає, кожен сам по собі тягнеться якийсь шлейф ще з минулого сезону, ну і місце в турнірній таблиці каже само за себе.
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