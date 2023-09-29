«Наполи» прокомментировал ситуацию с Осимхеном
Клуб утверждает, что у него не было намерений оскорбить форварда видеороликом в соцсетях
Итальянский футбольный клуб «Наполи» прокомментировал ситуацию с форвардом Виктором Осимхеном.
«Наполи», чтобы избежать любых спекуляций, уточняет, что никогда не хотел обидеть или высмеять Виктора Осимхена, ценность для клуба. Доказательство этому – клуб решительно отклонил все предложения по трансферу форварда в летнее межсезонье.
Общий опыт показывает, что в социальных сетях, в частности в TikTok, экспрессия всегда создавалась легко и творчески, без намерений обидеть или высмеять в случае с Осимхеном. Однако, если Виктор увидел какие-либо оскорбления на свой счет, то у клуба не было таких намерений», – сообщает клуб.
Напомним, что Виктор Осимхен обиделся на «Наполи» за ролик, в котором он выпрашивает у арбитра пенальти, но не смог его реализовать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1 в 7-м туре Ла Лиги
Победу гостям принесли голы Антуана Гризманна и Родриго Рикельме