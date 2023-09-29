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  4. «Наполи» прокомментировал ситуацию с Осимхеном
Италия
29 сентября 2023, 05:53 |
227
0

«Наполи» прокомментировал ситуацию с Осимхеном

Клуб утверждает, что у него не было намерений оскорбить форварда видеороликом в соцсетях

29 сентября 2023, 05:53 |
227
0
«Наполи» прокомментировал ситуацию с Осимхеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Итальянский футбольный клуб «Наполи» прокомментировал ситуацию с форвардом Виктором Осимхеном.

«Наполи», чтобы избежать любых спекуляций, уточняет, что никогда не хотел обидеть или высмеять Виктора Осимхена, ценность для клуба. Доказательство этому – клуб решительно отклонил все предложения по трансферу форварда в летнее межсезонье.

Общий опыт показывает, что в социальных сетях, в частности в TikTok, экспрессия всегда создавалась легко и творчески, без намерений обидеть или высмеять в случае с Осимхеном. Однако, если Виктор увидел какие-либо оскорбления на свой счет, то у клуба не было таких намерений», – сообщает клуб.

Напомним, что Виктор Осимхен обиделся на «Наполи» за ролик, в котором он выпрашивает у арбитра пенальти, но не смог его реализовать.

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Наполи Виктор Осимхен Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник ФК Наполи
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