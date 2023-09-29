«Наполи» прокомментировал ситуацию с Осимхеном

Итальянский футбольный клуб «Наполи» прокомментировал ситуацию с форвардом Виктором Осимхеном.

«Наполи», чтобы избежать любых спекуляций, уточняет, что никогда не хотел обидеть или высмеять Виктора Осимхена, ценность для клуба. Доказательство этому – клуб решительно отклонил все предложения по трансферу форварда в летнее межсезонье.

Общий опыт показывает, что в социальных сетях, в частности в TikTok, экспрессия всегда создавалась легко и творчески, без намерений обидеть или высмеять в случае с Осимхеном. Однако, если Виктор увидел какие-либо оскорбления на свой счет, то у клуба не было таких намерений», – сообщает клуб.

Напомним, что Виктор Осимхен обиделся на «Наполи» за ролик, в котором он выпрашивает у арбитра пенальти, но не смог его реализовать.