Михаил МУДРИК: «Очень счастлив за наших болельщиков»

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков после победы над «Брайтоном» в домашнем матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Очень счастлив за наших болельщиков. Эта победа – для вас. Вы заслужили это» – написал Мудрик.

Напомним, что, когда Михаил Мудрик уходил с поля на замену на 69-й минуте, трибуны аплодировали ему стоя. «Челси» в итоге обыграл «Брайтон» со счетом 1:0.