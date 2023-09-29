Англия29 сентября 2023, 04:56 |
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Михаил МУДРИК: «Очень счастлив за наших болельщиков»
Украинский полузащитник «Челси» поблагодарил болельщиков после победы над «Брайтоном»
29 сентября 2023, 04:56 |
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Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков после победы над «Брайтоном» в домашнем матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Очень счастлив за наших болельщиков. Эта победа – для вас. Вы заслужили это» – написал Мудрик.
Напомним, что, когда Михаил Мудрик уходил с поля на замену на 69-й минуте, трибуны аплодировали ему стоя. «Челси» в итоге обыграл «Брайтон» со счетом 1:0.
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