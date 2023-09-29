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Чемпионат Испании
Осасуна
28.09.2023 22:30 – FT 0 : 2
Атлетико Мадрид
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Испания
29 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 29 сентября 2023, 01:02
117
0

Осасуна – Атлетико – 0:2. За что удалили Морату? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании

29 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 29 сентября 2023, 01:02
117
0
Осасуна – Атлетико – 0:2. За что удалили Морату? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Испании.

В центральной встрече дня «Атлетико» на выезде нанес поражение «Осасуне» (2:0). Победу гостям принесли голы Антуана Гризманна и Родриго Рикельме.

Чими Авила и Альваро Мората на 85-й минуте были удалены за стычку на поле. Мадридская команда набрала 13 очков и поднялась в топ-5 Ла Лиги.

Ла Лига. 7-й тур, 28 сентября

Осасуна – Атлетико – 0:2

Голы: Гризманн, 20, Рикельме, 81

Удаления: Чими Авила, 85 – Мората, 85

Видеообзор матча

События матча

85’
Луис Авила (Осасуна) получает красную карточку.
85’
Альваро Мората (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Атлетико Мадрид).
78’
Хагоба Аррасате (Осасуна) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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