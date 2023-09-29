Осасуна – Атлетико – 0:2. За что удалили Морату? Видео голов и обзор

28 сентября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Испании.

В центральной встрече дня «Атлетико» на выезде нанес поражение «Осасуне» (2:0). Победу гостям принесли голы Антуана Гризманна и Родриго Рикельме.

Чими Авила и Альваро Мората на 85-й минуте были удалены за стычку на поле. Мадридская команда набрала 13 очков и поднялась в топ-5 Ла Лиги.

Ла Лига. 7-й тур, 28 сентября

Осасуна – Атлетико – 0:2

Голы: Гризманн, 20, Рикельме, 81

Удаления: Чими Авила, 85 – Мората, 85

Видеообзор матча