Удаление Мораты. Атлетико обыграл Осасуну и вошел в топ-5 Ла Лиги
Победу гостям принесли голы Антуана Гризманна и Родриго Рикельме
28 сентября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Испании.
В центральной встрече дня Атлетико на выезде нанес поражение Осасуне (2:0). Победу гостям принесли голы Антуана Гризманна и Родриго Рикельме.
Чими Авила и Альваро Мората на 85-й минуте были удалены за стычку на поле.
Мадридская команда набрала 13 очков и поднялась в топ-5 Ла Лиги
Ла Лига. 7-й тур, 28 сентября
Осасуна – Атлетико – 0:2
Голы: Гризманн, 20, Рикельме, 81
Удаления: Чими Авила, 85 – Мората, 85
Гранада – Бетис – 1:1
Голы: Бойе, 67 – Диао, 51
Сельта – Алавес – 1:1
Голы: Марин, 35 (автогол) – Саму, 73,
События матча
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