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  4. Зидан готов возглавить Марсель, если клуб купят саудовские инвесторы
Франция
28 сентября 2023, 23:41 |
232
0

Зидан готов возглавить Марсель, если клуб купят саудовские инвесторы

Тренеру обещают 300 миллионов на трансферы

28 сентября 2023, 23:41 |
232
0
Зидан готов возглавить Марсель, если клуб купят саудовские инвесторы
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Инвесторы из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении «Марселя». Они хотят превратить его во «французский «Ньюкасл».

По информации СМИ, в случае смены владельцев клуба команду может возглавить Зинедин Зидан. Он уже провел переговоры с саудовской стороной и дал свое согласие, Зидану обещают 300 миллионов евро на трансферы.

Проблема заключается в том, что нынешний владелец клуба Фрэнк Маккорт продавать клуб, приобретенный семь лет назад, не хочет. Недавно «Марсель» назначил главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Напомним, Марсель – родной город Зидана, однако за местный клуб он никогда не играл.

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Зинедин Зидан Марсель
Источник France Bleu
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