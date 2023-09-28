Зидан готов возглавить Марсель, если клуб купят саудовские инвесторы
Тренеру обещают 300 миллионов на трансферы
Инвесторы из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении «Марселя». Они хотят превратить его во «французский «Ньюкасл».
По информации СМИ, в случае смены владельцев клуба команду может возглавить Зинедин Зидан. Он уже провел переговоры с саудовской стороной и дал свое согласие, Зидану обещают 300 миллионов евро на трансферы.
Проблема заключается в том, что нынешний владелец клуба Фрэнк Маккорт продавать клуб, приобретенный семь лет назад, не хочет. Недавно «Марсель» назначил главным тренером Дженнаро Гаттузо.
Напомним, Марсель – родной город Зидана, однако за местный клуб он никогда не играл.
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