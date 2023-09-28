Александр НАДЬ: «Пришло время завершить карьеру»

28 сентября известный украинский вратарь Александр Надь официально распрощался с карьерой футболиста. Сегодня он трудоустроился тренером в ужгородской ДЮСШ №1, где в свое время и начинал свой путь к вершинам спортивного мастерства.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Александр Надь вспомнил, кто в его становлении футболиста сыграл самую заметную роль, поделился планами на будущее:

– Знаете, всегда в жизни что-то бывает впервые и в последний раз. Надо просто не бояться себе сказать: «хватит». Несколько месяцев назад после завершения контракта с венгерской перволиговой «Ньиредьхазой» у меня было приглашение в одну из местных команд высшего дивизиона, но после девяти проведенных сезонов за рубежом я решил, что пора возвращаться домой – в Украину. Но, если откровенно, то был убежден, что, по крайней мере, год еще смогу поиграть дома на высоком уровне. Потому что чувствовал, что есть еще порох в пороховницах.

– И что твой агент не справился с твоим трудоустройством?

– Во-первых, у меня никогда не было агента, все дела привык улаживать сам. Меня устраивало соглашение только с командами Премьер-лиги или Первого дивизиона. Сразу с несколькими вел переговоры, но в итоге, на пути становился мой возраст. Мне говорили, что 38 лет в футболе - старость. А вот в той же Италии так не считают. Но, повторяю, для меня главное было снова оказаться на Родине. Потому что в целом, я очень доволен тем, как сложилась моя футбольная карьера.

– Когда убедился, что двери в известные отечественные команды закрыты, на чем решил остановиться?

– У меня были определенные агентские навыки, по моей протекции более десяти украинских футболистов трудоустроились в Венгрии, так что связи были. Но пока меня посредничество не интересует. И поскольку опыта и знаний мне было не занимать, то решил попробовать свои силы на тренерской ниве - в ужгородской ДЮСШ №1, в которой я в свое время учился вместе с Василием Кобиным, откуда и попал в главную команду края – «Говерлу». Было это, если не ошибаюсь, 25 лет назад.

– В Украине ты защищал цвета только этой команды, а кто в твоем становлении как футболиста сыграл самую заметную роль?

– Если говорить о «Говерле», то Вячеслав Грозный, Михаил Иваница, а также тренер вратарей Владимир Васютик. Это именно он научил действовать на «втором этаже», играть ногами. А в Венгрии я был поражен работой наставника «Гонведа» Марко Росси из Италии.

– Это тот Росси, который в последние годы возглавляет сборную Венгрии, которая сейчас на виду?

– Да, под его руководством я провел сезон в «Гонведе». Припоминается, тогда Росси часто приглашал поучаствовать в тренировочном процессе прославленных в прошлом итальянских футболистов, в частности, мне больше всего запомнились уроки Роберто Баджо. Сборной Венгрии очень повезло с наставником, в ее успехах большая заслуга Росси.



ФК Гонвед. Александр Надь

– Если в Украине ты был верен на протяжении многих лет «Говерле», то подписав годичный контракт с румынским «Бихором», затем передислоцировался в Венгрию, где уже часто менял клубы.

– Я никакой не пилигрим, просто отработав контракт, подписывал новый с командой, у которой, по моему мнению, было больше перспектив.

– Какие периоды в венгерской карьере ты считаешь наиболее успешными?

– Когда три сезона провел в «Дебрецене» и болельщики дважды признавали меня лучшим игроком команды. В 2019 году стали бронзовыми призерами, играли в Лиге Европы, где, к сожалению, во втором раунде уступили «Торино» из Италии.

– Чем ты можешь объяснить, что в последние годы сборные Венгрии всех возрастов стремительно прибавляют?

– Прежде всего, поддержкой на государственном уровне. Огромные средства вкладываются в развитие футбольной инфраструктуры. Вот хотя бы такой пример: в соседней с Ужгородом Кишварде, с 18-тысячным населением, создали такую базу, что ей бы позавидовали большинство украинских клубов Премьер-лиги. Значительное внимание уделяется подготовке тренерских кадров. На каждой возрастной группе в спортшколах работают три тренера, один из них отвечает за вратарей. С самым современным инвентарем, витаминизацией – никаких проблем.

– Теперь становится понятно почему после возвращения в Украину ты остановил свой выбор на подготовке подрастающего поколения.

– Под занавес своей карьеры в Венгрии я, действительно, часто интересовался подготовкой резерва в таких именитых клубах, как «Ференцварош», «Гонвед», «Вашаш», «Дебрецен». Возможно, еще и потому, что мой сын также увлекся футболом, решив пойти по моим стопам. Поэтому, нужна была достоверная информация. Зато теперь мне есть что рассказать и чему научить.

– Но в Ужгороде далеко не такая развитая футбольная инфраструктура, как, в частности, у соседей из Венгрии.

– Меня это не пугает. К счастью, в Ужгороде уже нашлись меценаты, которые гарантировали поддержку, если чего-то будет не хватать. Главное, чтобы было желание творчески работать, а отдача обязательно будет. Закарпатье же футбольный край.