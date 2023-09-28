Ювентус намерен продлить контракт с одним из лидеров команды

«Ювентус» планирует продлить контракт с одним из лидеров команды, форвардом Федерико Кьезой. Переговоры должны стартовать до конца текущего года

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года, «Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой еще на год. Зарплата 25-летнего итальянца останется на уровне 5 миллионов евро в год.

После тяжелой травмы колена и длительного восстановления на старте нынешнего сезона Кьеза снова стал одним из лидеров «Ювентуса». На его счету 4 гола и 1 ассист в 6 матчах Серии А. Летом форвард отклонил ряд предложений из других чемпионатов.