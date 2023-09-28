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  4. Ювентус намерен продлить контракт с одним из лидеров команды
Италия
28 сентября 2023, 22:45 |
85
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Ювентус намерен продлить контракт с одним из лидеров команды

Туринский клуб хочет сохранить Федерико Кьезу

28 сентября 2023, 22:45 |
85
0
Ювентус намерен продлить контракт с одним из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

«Ювентус» планирует продлить контракт с одним из лидеров команды, форвардом Федерико Кьезой. Переговоры должны стартовать до конца текущего года

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года, «Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой еще на год. Зарплата 25-летнего итальянца останется на уровне 5 миллионов евро в год.

После тяжелой травмы колена и длительного восстановления на старте нынешнего сезона Кьеза снова стал одним из лидеров «Ювентуса». На его счету 4 гола и 1 ассист в 6 матчах Серии А. Летом форвард отклонил ряд предложений из других чемпионатов.

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Федерико Кьеза Ювентус продление контракта
Источник La Gazzetta dello Sport
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