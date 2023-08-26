Кьеза отклонил ряд выгодных предложений за последнюю неделю

Вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза за последнюю неделю отклонил ряд выгодных предложений. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, Кьезой интересовались «Ливерпуль», «ПСЖ» и ряд клубов из Саудовской Аравии. Однако 25-летний итальянец хочет остаться в «Ювентусе» и вернуться на топ-уровень после тяжелой травмы.

Ранее Кьеза отклонил предложение еще от двух клубов АПЛ – «Астон Виллы» и «Ньюкасла». В стартовом матче сезона в Серии А против «Удинезе» Кьеза отличился голом.