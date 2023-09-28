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Германия
28 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:56
175
0

Нойер возобновил тренировки в общей группе Баварии

Голкипер продолжает восстанавливаться после перелома ноги

28 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:56
175
0
Нойер возобновил тренировки в общей группе Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

«Бавария» официально сообщила о том, что сегодня основной голкипер команды Мануэль Нойер тренировался в общей группе команды. При этом вместе с партнерами по команде он выполнил лишь часть упражнений.

«Приятно снова оказаться на поле с товарищами по команде. Я очень этого ждал», – сказал Нойер.

Напомним, голкипер не играет с декабря прошлого года, когда сломал ногу во время катания на горных лыжах. В конце августа он уже возвращался в общую группу «Баварии», но после этого в процессе восстановления 37-летнего немца снова возникли осложнения.

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Источник ФК Бавария
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