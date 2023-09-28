Нойер возобновил тренировки в общей группе Баварии

«Бавария» официально сообщила о том, что сегодня основной голкипер команды Мануэль Нойер тренировался в общей группе команды. При этом вместе с партнерами по команде он выполнил лишь часть упражнений.

«Приятно снова оказаться на поле с товарищами по команде. Я очень этого ждал», – сказал Нойер.

Напомним, голкипер не играет с декабря прошлого года, когда сломал ногу во время катания на горных лыжах. В конце августа он уже возвращался в общую группу «Баварии», но после этого в процессе восстановления 37-летнего немца снова возникли осложнения.