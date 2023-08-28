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  4. Нойер возобновил тренировки с Баварией
Германия
28 августа 2023, 13:54 |
206
0

Нойер возобновил тренировки с Баварией

Голкипер восстанавливается после травмы

28 августа 2023, 13:54 |
206
0
Нойер возобновил тренировки с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Сегодня утром, 28 августа, Мануэль Нойер тренировался в общей группе мюнхенской «Баварии». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Это первая тренировка Нойера в общей группе «Баварии» со времен перелома ноги во время катания на лыжах в декабре прошлого года. Ранее сообщалось о том, что у 37-летнего голкипера возникли усложнения в процессе восстановления и он испытывает болевые ощущения при адарах по мячу.

Несколько дней назад «Бавария» подписала на подмену Нойеру израильтянина Даниэля Переца из «Маккаби» Тель-Авив.

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Источник Bild
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