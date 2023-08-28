Нойер возобновил тренировки с Баварией

Сегодня утром, 28 августа, Мануэль Нойер тренировался в общей группе мюнхенской «Баварии». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Это первая тренировка Нойера в общей группе «Баварии» со времен перелома ноги во время катания на лыжах в декабре прошлого года. Ранее сообщалось о том, что у 37-летнего голкипера возникли усложнения в процессе восстановления и он испытывает болевые ощущения при адарах по мячу.

Несколько дней назад «Бавария» подписала на подмену Нойеру израильтянина Даниэля Переца из «Маккаби» Тель-Авив.