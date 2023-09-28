Major League Soccer28 сентября 2023, 20:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:14
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Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2. Финал US Open Cup. Видео голов и обзор
В матче принял участие украинец Сергей Кривцов, а Лионель Месси травмирован
28 сентября 2023, 20:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:14
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В финале Открытого кубка США «Интер Майами» проиграл «Хьюстон Динамо» (1:2).
Украинский центральный защитник Сергей Кривцов сыграл весь матч за «Интера Майами», но добыть трофей с партнерами по команде не сумел.
Лионель Месси, аргентинский форвард команды из Майами, пропустил матч из-за травмы.
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US Open Cup 2023. Финал
28 сентября. Форт-Лодердейле, штат Техас
Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2
Голы: Хосеф Мартинес, 90+2 – Дорси, 24, Басси, 33 (пен)
Видео голов и обзор матча
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