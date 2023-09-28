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Major League Soccer
28 сентября 2023, 20:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:14
258
0

Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2. Финал US Open Cup. Видео голов и обзор

В матче принял участие украинец Сергей Кривцов, а Лионель Месси травмирован

28 сентября 2023, 20:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:14
258
0
Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2. Финал US Open Cup. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

В финале Открытого кубка США «Интер Майами» проиграл «Хьюстон Динамо» (1:2).

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов сыграл весь матч за «Интера Майами», но добыть трофей с партнерами по команде не сумел.

Лионель Месси, аргентинский форвард команды из Майами, пропустил матч из-за травмы.

US Open Cup 2023. Финал

28 сентября. Форт-Лодердейле, штат Техас

Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2

Голы: Хосеф Мартинес, 90+2 – Дорси, 24, Басси, 33 (пен)

Видео голов и обзор матча

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Major League Soccer (MLS) Хьюстон Динамо Лионель Месси Сергей Кривцов видео голов и обзор Интер Майами Хосеф Мартинес
Источник Sport.ua
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