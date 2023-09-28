Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2. Финал US Open Cup. Видео голов и обзор

В финале Открытого кубка США «Интер Майами» проиграл «Хьюстон Динамо» (1:2).

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов сыграл весь матч за «Интера Майами», но добыть трофей с партнерами по команде не сумел.

Лионель Месси, аргентинский форвард команды из Майами, пропустил матч из-за травмы.

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US Open Cup 2023. Финал

28 сентября. Форт-Лодердейле, штат Техас

Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2

Голы: Хосеф Мартинес, 90+2 – Дорси, 24, Басси, 33 (пен)

Видео голов и обзор матча