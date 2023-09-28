Интер Майами проиграл Хьюстон Динамо в финале Кубка США

Флоридский «Интер Майами» уступил техасскому «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США, который проходил в Форт-Лодердейле, Техас.

В середине первого тайма Гриффин Дорси открыл счет, а менее, чем через десять минут Амин Басси с пенальти забил второй гол для «Хьюстон Динамо». «Интер Майами» смог только забить гол престижа на второй минуте компенсированного времени во втором тайме.

Украинский центральный защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и получил желтую карточку на 16-й минуте. Эта карточка стала для украинца шестой в 34 матчах сезона 2023.

Аргентинский форвард Лионель Месси пропускал матч из-за травмы.

US Open Cup 2023, финал

28 сентября

Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2 (0:2)

Голы: Мартинес, 90+2 – Дорси, 24, Басси, 33 (с пенальти).