Интер Майами проиграл Хьюстон Динамо в финале Кубка США
Сергей Кривцов отыграл весь матч и получил желтую карточку
Флоридский «Интер Майами» уступил техасскому «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США, который проходил в Форт-Лодердейле, Техас.
В середине первого тайма Гриффин Дорси открыл счет, а менее, чем через десять минут Амин Басси с пенальти забил второй гол для «Хьюстон Динамо». «Интер Майами» смог только забить гол престижа на второй минуте компенсированного времени во втором тайме.
Украинский центральный защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и получил желтую карточку на 16-й минуте. Эта карточка стала для украинца шестой в 34 матчах сезона 2023.
Аргентинский форвард Лионель Месси пропускал матч из-за травмы.
US Open Cup 2023, финал
28 сентября
Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2 (0:2)
Голы: Мартинес, 90+2 – Дорси, 24, Басси, 33 (с пенальти).
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