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Major League Soccer
28 сентября 2023, 10:20 | Обновлено 28 сентября 2023, 10:24
1149
0

Интер Майами проиграл Хьюстон Динамо в финале Кубка США

Сергей Кривцов отыграл весь матч и получил желтую карточку

28 сентября 2023, 10:20 | Обновлено 28 сентября 2023, 10:24
1149
0
Интер Майами проиграл Хьюстон Динамо в финале Кубка США
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Флоридский «Интер Майами» уступил техасскому «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США, который проходил в Форт-Лодердейле, Техас.

В середине первого тайма Гриффин Дорси открыл счет, а менее, чем через десять минут Амин Басси с пенальти забил второй гол для «Хьюстон Динамо». «Интер Майами» смог только забить гол престижа на второй минуте компенсированного времени во втором тайме.

Украинский центральный защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и получил желтую карточку на 16-й минуте. Эта карточка стала для украинца шестой в 34 матчах сезона 2023.

Аргентинский форвард Лионель Месси пропускал матч из-за травмы.

US Open Cup 2023, финал

28 сентября

Интер Майами – Хьюстон Динамо – 1:2 (0:2)

Голы: Мартинес, 90+2 – Дорси, 24, Басси, 33 (с пенальти).

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Интер Майами Сергей Кривцов Хьюстон Динамо Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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