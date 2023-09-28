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Украина. Премьер лига
28 сентября 2023, 19:43 |
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Капитан Оболони вернется в строй во время октябрьской паузы

Олег Слободян пропустит следующие матчи команды

28 сентября 2023, 19:43 |
61
0
Капитан Оболони вернется в строй во время октябрьской паузы
ФК Оболонь. Олег Слободян

1 октября в 9-м туре УПЛ «Минай» будет принимать «Оболонь». Как стало известно Sport.ua, в этом поединке киевлянам не поможет капитан команды Олег Слободян.

По информации нашего источника, он еще восстанавливается после травмы и начнет тренироваться в общей группе лишь во время октябрьской паузы, вызванной участием национальной сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Все остальные «пивовары» – в строю и очень мотивированы дать бой «Минаю». Добавляет уверенности футболистам «Оболони» и вчерашняя победа в кубковом противостоянии над «Динамо», и рулевому Валерию Иващенко придется хорошо поразмыслить над тем, кому доверить место в стартовом составе. Ведь в поединке с грандом украинского футбола весомый вклад в победу сделало и несколько резервистов.

Пока что «Оболонь» занимает в чемпионате УПЛ 13-е место с 6 очками. Напомним, что в 1/8 финала Кубка Украины «Оболонь» выбила из турнира киевское «Динамо».

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Олег Слободян Оболонь Киев травма инсайд
Источник Sport.ua
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